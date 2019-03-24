تسجيل
17:46 24 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    عناصر من حركة طالبان

    مقتل العشرات من جنود الجيش والأمن الأفغاني بمعارك متواصلة مع مسلحي طالبان في هلمند

    © Sputnik . Ishtiaq Mahsud
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    سقط عشرات من عناصر قوات الأمن والجيش الأفغاني بين قتيل ومصاب باشتباكات متواصلة منذ يومين مع مسلحي حركة "طالبان"، في منطقة سنغين بولاية هلمند جنوبي البلاد.

    ونقلت صحيفة "إطلاعات روز" عن هاشم الكوزاي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية هلمند، قوله إن "المعارك أدت إلى مقتل 48 جنديا و7 عناصر من الشرطة الوطنية و10 أفراد بالشرطة المحلية (قوات معاونة للقوات الحكومية)".

    تدريبات عسكرية للجيش الوطني الأفغاني في كابول، أفغانستان 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © REUTERS / Omar Sobhani
    مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا نتيجة غارة جوية في أفغانستان
    كما أكد المصدر إصابة 38 رجل أمن في المعارك قرب قرية "شكر شله" بمديرية سنغين والمستمرة منذ ليلة السبت.

    وأوضح الكوزاي أن المواجهات بين الجانبين بدأت عندما هاجم مسلحو طالبان نقاط تفتيش تابعة للأمن في ضواحي القرية، كما أن المتمردين عمدوا إلى نصب كمين استهدف تعزيزات عسكرية أرسلتها السلطات إلى هناك.

    ومن جهتها أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مصرع مالا يقل عن 10 جنود في المعارك الدائرة بمديرية سنغين في هلمند، لافتةً إلى أن القتال ما يزال مستمراً والجيش أرسل مزيداً من التعزيزات.

    وأشار الناطق باسم الوزارة، قيس مانغل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه: "وفقاً للمعلومات الأولية لدينا 10 شهداء وهناك جرحى أيضاً سنعلن عنهم بعد اكتمال التقارير".

    وشدد الناطق العسكري على أن مسلحي طالبان تكبدوا أيضاً خسائر على إثر المعارك في سنغين، لكنه أوضح أن الأرقام ليست نهائية نظراً إلى أنه "لم يتم تطهير المنطقة بعد".

    وتعد ولاية هلمند واحدة من المعاقل الرئيسية لحركة طالبان في جنوب أفغانستان، وهي تسيطر فعلياً على عدد من المديريات هناك.

    انظر أيضا:

    مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا نتيجة غارة جوية في أفغانستان
    مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 بانفجار مزدوج وسط تجمع شعبي في هلمند جنوبي أفغانستان
    المبعوث الخاص للرئيس الروسي: لقاء روسي أمريكي صيني قريب في موسكو حول أفغانستان
    مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان
    تحطم طائرة أمريكية مسيرة في أفغانستان (صورة)
    مقتل 7 أشخاص إثر انفجار في أفغانستان
    الكلمات الدلالية:
    مقتل, هجوم إرهابي, حركة طالبان, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتزحلقة الروسية ألينا زاغيتوفا خلال تقديم فقرة للأداء الفني الفردي للنساء، في إطار بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد لعام 2019 في مدينة سايتامي اليابانية
    كيف مرّ عيد "النوروز" في العراق وسوريا وبأي حال أصبحت القرم وروسيا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    اعترافات ترامب في الشرق الأوسط
    بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل...أنظاره تتجه نحو الجولان
    عملية الناتو العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع
    عملية "الناتو" العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك