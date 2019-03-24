مقتل العشرات من جنود الجيش والأمن الأفغاني بمعارك متواصلة مع مسلحي طالبان في هلمند

سقط عشرات من عناصر قوات الأمن والجيش الأفغاني بين قتيل ومصاب باشتباكات متواصلة منذ يومين مع مسلحي حركة "طالبان"، في منطقة سنغين بولاية هلمند جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة "إطلاعات روز" عن هاشم الكوزاي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية هلمند، قوله إن "المعارك أدت إلى مقتل 48 جنديا و7 عناصر من الشرطة الوطنية و10 أفراد بالشرطة المحلية (قوات معاونة للقوات الحكومية)".



© REUTERS / Omar Sobhani مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا نتيجة غارة جوية في أفغانستان

كما أكد المصدر إصابة 38 رجل أمن في المعارك قرب قرية "شكر شله" بمديرية سنغين والمستمرة منذ ليلة السبت.

وأوضح الكوزاي أن المواجهات بين الجانبين بدأت عندما هاجم مسلحو طالبان نقاط تفتيش تابعة للأمن في ضواحي القرية، كما أن المتمردين عمدوا إلى نصب كمين استهدف تعزيزات عسكرية أرسلتها السلطات إلى هناك.

ومن جهتها أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مصرع مالا يقل عن 10 جنود في المعارك الدائرة بمديرية سنغين في هلمند، لافتةً إلى أن القتال ما يزال مستمراً والجيش أرسل مزيداً من التعزيزات.

وأشار الناطق باسم الوزارة، قيس مانغل، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه: "وفقاً للمعلومات الأولية لدينا 10 شهداء وهناك جرحى أيضاً سنعلن عنهم بعد اكتمال التقارير".

وشدد الناطق العسكري على أن مسلحي طالبان تكبدوا أيضاً خسائر على إثر المعارك في سنغين، لكنه أوضح أن الأرقام ليست نهائية نظراً إلى أنه "لم يتم تطهير المنطقة بعد".

وتعد ولاية هلمند واحدة من المعاقل الرئيسية لحركة طالبان في جنوب أفغانستان، وهي تسيطر فعلياً على عدد من المديريات هناك.