ستولتنبرغ يشهد تدريبات "الناتو" خلال زيارته إلى جورجيا

وبالإضافة إلى ذلك، سيزور الأمين العام، مع وزير الدفاع الجورجي ليفان إيسوريا، مركز التدريب والتقييم المشترك بين "الناتو" وجورجيا، حيث سيستمعان إلى إحاطة عن التدريبات.
وتعد هذه هي التدريبات الثانية المتعددة الجنسيات بين "الناتو" وجورجيا، التي يستضيفها الجانب الجورجي في الفترة من 18-29 مارس.
ويشارك في التدريبات أكثر من 20 من الحلفاء وشركاء "الناتو"، فضلا عن المنظمات الإنسانية الدولية.
ووفقا لبيان "الناتو"، فإن الغرض من التدريبات هو تحسين التفاعل بين الحلف وجورجيا وتدريب القوات المسلحة الجورجية على معايير "الناتو" والإعداد والتدريبات المشتركة".
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