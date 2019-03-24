ستولتنبرغ يشهد تدريبات "الناتو" خلال زيارته إلى جورجيا

قال المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، سيقوم بزيارة مركز التدريبات المشتركة المقامة على الأراضي الجورجية بمشاركة أكثر من 20 دولة، خلال زيارته إلى جورجيا يومي 24 و25 مارس/آذار.

© AP Photo / Manish Swarup ستولتنبرغ يلتقي ملك الأردن غدا في مقر الناتو

بروكسل — سبوتنيك . وأضاف بيان "الناتو"، اليوم الأحد 24 مارس:"سيعقد ستولتنبرغ اجتماعات مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، ورئيس الوزراء ماموكا باختادزه، ورئيس البرلمان، إراكلي كوباخيدزه وغيرهم من كبار المسؤولين".

وبالإضافة إلى ذلك، سيزور الأمين العام، مع وزير الدفاع الجورجي ليفان إيسوريا، مركز التدريب والتقييم المشترك بين "الناتو" وجورجيا، حيث سيستمعان إلى إحاطة عن التدريبات.

وتعد هذه هي التدريبات الثانية المتعددة الجنسيات بين "الناتو" وجورجيا، التي يستضيفها الجانب الجورجي في الفترة من 18-29 مارس.

ويشارك في التدريبات أكثر من 20 من الحلفاء وشركاء "الناتو"، فضلا عن المنظمات الإنسانية الدولية.

ووفقا لبيان "الناتو"، فإن الغرض من التدريبات هو تحسين التفاعل بين الحلف وجورجيا وتدريب القوات المسلحة الجورجية على معايير "الناتو" والإعداد والتدريبات المشتركة".