وكالة: "أوبر" تعلن قريبا استحوذاها على "كريم" بـ 3 مليارات دولار

تستعد شركة "أوبر" الأمريكية المتخصصة في سيارات الأجرة، لإعلان شراء منافستها في الشرق الأوسط "كريم"، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها صفحة "تيك توك بلومبرغ" على "تويتر"، اليوم الأحد 24 مارس/آذار.

JUST IN: Uber is set to announce a $3.1 billion deal to acquire Dubai-based rival Careem Networks, according to unidentified sources familiar with the matter.



The deal comes ahead of Uber's imminent IPO, which could value the company at $120 billion pic.twitter.com/bhnzQNGiPz — TicToc by Bloomberg (@tictoc) ٢٤ مارس ٢٠١٩

وقالت إن "أوبر" تستعد للإعلان عن صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار، للاستحواذ على منافستها "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وفقا لمصدر، قالت إنها على علم بالصفقة.

وتأتي الصفقة قبل إعلان وشيك، لشركة "أوبر" بطرح أسهمها في البورصة، بحسب "بلومبرغ"، التي أشارت إلى أن قيمتها يمكن أن تصل إلى 120 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم طرح أسهم "أوبر" للاكتتاب العام في بورصة نيويورك للأوراق المالية خلال أبريل/نيسان المقبل، حيث ستكون واحدة من أكبر عمليات طرح الأسهم في بورصة نيويورك، بحسب الوكالة.