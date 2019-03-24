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18:49 24 مارس/ آذار 2019
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    صورة للمرصد الإسرائيلي في الجولان المحتل

    الحزب الشيوعي السوري: تصريحات ترامب حول الجولان المحتل تؤكد العداء لسوريا

    © Sputnik . firas alahmad
    العالم
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    أعلن الحزب الشيوعي السوري الموحد استنكاره التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل معتبرا أن الإدارة الأمريكية تؤكد يوما بعد يوم عداءها لسوريا ونضالها المشروع من أجل استعادة أراضيها المحتلة وفي مقدمتها الجولان.

    وأكد الحزب في بيان اليوم إن إعلان ترامب يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات العديدة التي أقرتها هيئتها العامة ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن والتي طالبت إسرائيل بعدم المساس بالوضع الجغرافي والسكاني للجولان والانسحاب إلى خطوط ما قبل الخامس من يونيو/حزيران 1967 كما يتجاهل النضال الوطني المشروع لأهلنا في الجولان ومواجهتهم للاحتلال الصهيوني والحفاظ على هويته السورية رغم القمع العنيف الذي يتعرضون له تحت سلطة الاحتلال، كما نقلت وكالة "سانا".

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    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    وتساءل الحزب عن دور منظمة الأمم المتحدة وقراراتها التي يفترض أن تحافظ على سيادة الدول والأمن والاستقرار العالميين في وقت تستهدف فيه دولة عظمى حقوق الشعوب وتسعى إلى وضع منطقة الشرق الأوسط والعالم على حافة البركان.

    وأكد الحزب أنه "ما كان لدولة الاحتلال أن تمارس عدوانيتها وغطرستها وسياستها التوسعية لولا الدعم العسكري والاقتصادي والمالي اللامحدود الذي تحصل عليه من الإدارة الأمريكية ولولا الاندماج الكلي بين المصالح الأمريكية والصهيونية في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره وهذا ما يدركه كل مواطن عربي رغم تسابق البعض لتقديم أوراق اعتمادهم لهذا الكيان العنصري وأسياده".

    وفي ختام بيانه دعا الحزب إلى "توحيد الجهود الوطنية السورية من أجل مواجهة العدوان الأمريكي والاحتلال الصهيوني والتركي لكل جزء من الأرض السورية مؤكدا أن الجولان سيعود إلى وطنه الأم سوريا رغم إرادة الإمبريالية والصهيونية".

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    الكلمات الدلالية:
    الجولان, أمريكا, إسرائيل, سوريا
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