بالفيديو... رعب ركاب السفينة النرويجة بعد انحرافها في مواجهة أمواج عاتية

قام أحد ركاب السفينة السياحية التي تعطلت قبالة سواحل النرويج بتصوير فيديو من داخل السفينة.

© REUTERS / NTB SCANPIX طائرات هليكوبتر لإنقاذ 1300 راكب كانوا على متن سفينة جنحت قبالة النرويج (صور)

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته "آر تي" اللحظات المرعبة التي مر بها ركاب السفينة التي توقفت محركاتها عن العمل وهي في عرض البحر، قبالة السواحل الغربية للنرويج.

وحسب "رويترز" نجحت فرق الإنقاذ في نقل 479 شخصا جوا من سفينة سياحية فاخرة تعطلت محركاتها قبالة الساحل النرويجي بحلول صباح اليوم الأحد وبدأت قطر السفينة إلى ميناء قريب.

وأطلقت السفينة (فايكنغ سكاي) نداء استغاثة أمس السبت لدى انحرافها نحو اليابسة في بحر النرويج وعلى متنها 1373 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.

وتم تعليق نقل الركاب جوا من السفينة بواسطة طائرات هليكوبتر صباح اليوم بعد أن بدأ زورقا قطر في جر السفينة إلى أقرب ميناء.

وقال الملياردير النرويجي تورستين هاغن رئيس شركة (فايكنغ كروزيز) التي تملك السفينة إنه يأمل أن تصل السفينة إلى ميناء مولده على الساحل الغربي للبلاد اليوم الأحد.

وأوضحت فرق الإنقاذ أن طائرات الهليكوبتر في حالة تأهب تحسبا لاتخاذ القبطان قرارا باستئناف عملية النقل الجوي.

وأضافت أن معظم الركاب البالغ عددهم 915 شخصا من الولايات المتحدة وبريطانيا. لكن الشركة قالت إن هناك كنديين وأستراليين أيضا على متن السفينة.

وقالت الشركة إن نحو 20 راكبا مصابا نقلوا إلى المستشفى وإن آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

وتمكنت السفينة من إعادة تشغيل ثلاثة من أصل أربعة محركات فيها لكنها ما زالت تطلب المساعدة.

ويقطر الزورقان السفينة بسرعة 13 كيلومترا في الساعة. وقالت خدمة الإنقاذ البحري النرويجية إن السفينة تبعد نحو 80 كيلومترا عن مولده.

وذكر معهد الأرصاد الجوية النرويجي أن الأجواء العاصفة تحسنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إذ بلغت سرعة الرياح 14 مترا في الثانية انخفاضا من 24 مترا في الثانية من قبل مع توقعات بتباطؤها أكثر خلال اليوم.

© REUTERS / SOCIAL MEDIA أثاث يميل مع انحراف السفينة النرويجية في مواجهة أمواج بارتفاع يصل إلى ثمانية أمتار

وأظهرت صور ولقطات نشرها ركاب على وسائل التواصل الاجتماعي أثاثا مائلا مع انحراف السفينة في مواجهة أمواج بارتفاع يصل إلى ثمانية أمتار. وتحدث بعض الركاب عن المحنة.

وقال راكب أمريكي يدعى جون كاري لإذاعة (إن.آر.كيه) أمس السبت "كنا نتناول الغداء عندما بدأت تهتز. تحطمت النوافذ ودخلت المياه. كانت فوضى".