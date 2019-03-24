5 ملايين توقيع لإلغاء اتفاقية "البريكست"

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قام 4.8 مليون شخصا بالتوقيع على العريضة الخاصة بإلغاء المادة 50 التي تحكم مفاوضات الخروج وتضع إطارها، مما يعني إلغاء البريكست نفسه.
وخرج مئات الأشخاص يوم أمس السبت، شوارع وسط العاصمة لندن، في مسيرات نظتمها حملة "صوت الشعب" للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوة الموجهة إلى إلغاء اتفاق الخروج وعمل استفتاء ثانٍ داعية الجميع للتكاتف حول المفاوضات.
يذكر أن ماي كانت قد خسرت دعم أغلب أعضاء مجلس الوزراء بسبب قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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