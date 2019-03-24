قاسمي يرد على بومبيو: المقاومة هزمت مخططاتكم في المنطقة

رفضت الخارجية الإيرانية، الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لطهران و"حزب الله" اللبناني خلال زيارته إلى لبنان، التي اختتمها أمس السبت 23 مارس / آذار.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو: الضغط على إيران سيجبر "الحوثيين" على الالتزام باتفاق السويد

واعتبر بومبيو أن "حزب الله" يمثل عقبة أمام آمال وتطلعات الشعب اللبناني، وأنه يقوم بأنشطة "خبيثة"، على حد وصفه، بدعم من إيران.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، علق على تصريحات بومبيو بالقول: "التصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الأمريكي في بيروت، كشفت مرة أخرى طبيعة وسلوك الولايات المتحدة تجاه الدول الحرة والمستقلة في العالم".

وتابع: "إننا نتفهم تماما الغضب الأمريكي من أداء فصائل المقاومة و"حزب الله" وشعوب المنطقة ودورها المتميز، في هزيمة الخطط والمخططات الجديدة الاستعمارية للولايات المتحدة في المنطقة".

وشدد قاسمي على أن إيران مع "احترام الحكومة والشعب اللبناني وإرادته المستقلة واستغلاله لكل طاقته لتعزيز وحدة وتضامن لبنان، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان بما يخدم مصالح الشعبين الإيراني واللبناني".