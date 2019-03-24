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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019

    أردوغان يقول إنه سينقل موضوع الجولان للأمم المتحدة

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنقل ملف الجولان السوري المحتل إلى الأمم المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

    صورة للمرصد الإسرائيلي في الجولان المحتل
    © Sputnik . firas alahmad
    الحزب الشيوعي السوري: تصريحات ترامب حول الجولان المحتل تؤكد العداء لسوريا
    انطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة قناة تي جي آر تي  "سنحيل موضوع الجولان للأمم المتحدة ومن غير الممكن أن يصادق مجلس الأمن الدولي على قرار يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان"، مضيفا أن " قرار الأمم المتحدة ينص بشكل قطعي على أنه لا علاقة لإسرائيل بهضبة الجولان بأي شكل من الأشكال".

    وبشأن شراء تركيا لمنظومة صواريخ إس 400،الروسية قال أردوغان "لا نبالي بالتهديدات الأميركية ونحن حسمنا قرارانا بشأن منظومة إس- 400 ولن نتراجع عنه".

    وأشار غوتيريش خلال لقائه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في نيويورك، اليوم الأحد إلى أنه وعلى الرغم من سياسته المهنية القائمة على عدم التعليق على أي تصريحات يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن خطورة الموقف الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دفعته إلى الطلب من الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة إصدار بيان يتضمن التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة ثابت لا يتغير وأن الجولان هو أرض عربية سورية تحتلها إسرائيل تأكيدا لقرارات الشرعية الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي 497 الذي صدر في العام 1981 مؤكدا في هذا الصدد على أن تصريحات الناطق الرسمي باسمه تمثل موقفه هو كأمين عام للأمم المتحدة، كما نقلت وكالة "سانا" السورية.

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "حان الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، من خلال تغريدة له على "تويتر".


     

     

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