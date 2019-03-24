العدل الأمريكية: ترامب لم يتآمر مع روسيا في انتخابات 2016

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأحد، إن مولر لم يجد أي دليل على وجود تواطؤ أو تنسيق من أي مسؤول في حملة ترامب مع روسيا خلال انتخابات 2016.

القاهرة — سبوتنيك. وأضافت الوزارة أن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن أي مسؤول في حملة الرئيس دونالد ترامب قد تآمر عن علم مع روسيا.

© AP Photo / Evan Vucci بعد الانتهاء من تحقيقات مولر.. ترامب: لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى

وأشارت وزارة العدل في بيان مقتضب "مولر لم يجد أي دليل على وجود تواطؤ أو تنسيق من أي مسؤول في حملة ترامب مع روسيا خلال الحملة الانتخابية لعام 2016"، مشيرة إلى أن تقرير مولو وجد أن "ترامب لم يرتكب أي جريمة ولكنه لا يبرئ ساحته".

وأرسل وزير العدل الأمريكي وليام بار ملخصا يتضمن نتائج من التقرير إلى قيادات الكونغرس ووسائل الإعلام بعد ظهر اليوم الأحد.

وكان المدعي الخاص روبرت مولر يجري تحقيقا حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.