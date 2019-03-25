نتنياهو يشكر رومانيا وهندوراس على قرارهما بشأن القدس

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو، الذي يتواجد في واشنطن لحضور مؤتمر إيباك، في بيان صدر عن ديوانه مساء اليوم الأحد "أهنئ صديقتي رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيلا على تصريحاتها أمام مؤتمر الإيباك بأنها ستعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لافتتاح السفارة الرومانية بأورشليم (القدس)".

وأضاف نتنياهو "أشكر أيضا صديقي رئيس الوزراء الهندوراسي خوان هرننديس على تصريحاته بشأن الافتتاح الفوري لممثلية دبلوماسية هندوراسية بأورشليم (القدس) ستهتم بشؤون تجارية وذلك كخطوة أولى تمهيدا لنقل السفارة الهندوراسية إلى أورشليم (القدس)".

فيما نقلت الوكالة الرومانية الرسمية تصريحات للرئيس الروماني كلاوس لوهانيس هاجم فيها رئيسة وزرائه دانتشيلا، معتبراً بأن قرارات كهذه بيده هو فقط".

وبحسب الوكالة، قال الرئيس الروماني لوهانيس "القرار النهائي لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في يدي انا فقط. رئيسة الوزراء أظهرت غباءا كبيراً ازاء التعامل مع الشؤون الخارجية".

وكانت رومانيا وهندوراس قد أعلنتا عن نقل سفارتهما من تل ابيب إلى القدس في وقت سابق من يوم الأحد.

بينما دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إعلان رومانيا وهندوراس نقل سفارتيهما في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وطالبهما بالتراجع عن القرار.

جدير بالذكر أن موجة اعترافات دول عديدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل تعود للعام الماضي، حيث جرى في الرابع عشر من أيار/مايو 2018 نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس تنفيذا لإعلان الرئيس دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017، نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وهو ما سبب توترا إضافيا في العلاقات الفلسطينية الأميركية، وموجة الغضب لدى عدد من الدول العربية ودول أخرى من بينها تركيا وغيرها.