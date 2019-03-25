باتروشيف: واشنطن تريد السيطرة على النفط الفنزويلي الرخيص

موسكو — سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": تصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بفنزويلا تعد أحد مظاهر السياسة الأمريكية لتعزيز مصالحها الاقتصادية باستخدام أساليب المنافسة غير العادلة".
وأضاف أن
"الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة هو أن تصبح رائدة في صادرات النفط العالمية في السنوات القليلة المقبلة، ووضع "قواعد اللعبة" الخاصة بها فضلا عن إملاء إرادتها على"أوبك".
هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.
وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.
وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.
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