ترامب يعلق على تقرير مولر بشأن التواطؤ مع روسيا

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نتائج عمل المحقق الخاص في قضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية عام 2016، روبرت مولر، أكدت براءته "الكاملة".

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب بمدونة على تويتر: "لا تواطؤ ولا عرقلة لسير العدالة فقط تبرئة كاملة وشاملة. أمريكا ستبقى عظيمة".

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب الإعلان عن نتائج تحقيق مولر، وصف ترامب الاتهامات الموجهة إليه من قبل الديمقراطيين بغير الشرعية، معربا عن أمله بالرد عليهم بالمثل.

© REUTERS / Doug Mills العدل الأمريكية: ترامب لم يتآمر مع روسيا في انتخابات 2016

وفي وقت سابق، ذكر المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، في رسالة وزعها بين أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام وتشمل خلاصة التحقيق الذي أنجزه مولر هذا الأسبوع أن "المحقق الخاص لم يرصد أن أيا من المواطنين الأمريكيين أو المسؤولين في الحملة الانتخابية لترامب دخلوا في تواطؤ مع الحكومة الروسية أو نسقوا معها من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016".

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السابق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.