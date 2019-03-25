ترامب يعلق على تقرير مولر بشأن التواطؤ مع روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب بمدونة على تويتر: "لا تواطؤ ولا عرقلة لسير العدالة فقط تبرئة كاملة وشاملة. أمريكا ستبقى عظيمة".
No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب الإعلان عن نتائج تحقيق مولر، وصف ترامب الاتهامات الموجهة إليه من قبل الديمقراطيين بغير الشرعية، معربا عن أمله بالرد عليهم بالمثل.
وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.
ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السابق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.
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