الجيش الروسي: طائرة عسكرية روسية تراقب الأراضي الأمريكية

موسكو — سبوتنيك. وبحسب "زفيزدا": "تخطط مجموعة من المراقبين الروس للقيام برحلات مراقبة على متن طائرة الإستطلاع الروسية "تو 154" فوق الأراضي الأمريكية في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية "السماء المفتوحة".

وأضافت أن رحلة المراقبة ستكون على مدى 5130 كيلومترا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid ما هي اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تسمح لطائرات أمريكية بالتحليق في سماء روسيا

كما أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة روسية-بيلاروسية مشتركة ستقوم في هذه الفترة برحلة مراقبة على متن طائرة "إن 30 بي" فوق بولندا، وسيبلغ أطول مدى لهذه الرحلة 1400 كيلومتر، وسيكون الأخصائيون البولنديون على متن طائرات المراقبة أثناء الرحلة لفرض الرقابة الشديدة على مسار الرحلة المتفق عليها ومراقبة التقيد بتفاصيل الرحلة الجوية واستخدام أجهزة الرقابة المتفق عليها وفقا للمعاهدة.

وختمت الصحيفة بأن "بعثة مشتركة من سلوفاكيا وبولندا ستقوم في نفس التوقيت برحلة مراقبة فوق أراضي بيلاروسيا وروسيا على متن طائرة مراقبة أوكرانية من طراز "إن 30 بي".

يذكر أن اتفاقية السماء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول — الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.