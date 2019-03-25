مجلس الأمن الروسي: إجراءات البنتاغون في الفضاء تمثل تهديدا عسكريا لروسيا

موسكو — سبوتنيك. وأشار باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" إلى أن هناك بلا شك تهديدات لروسيا من الفضاء.
هذا واقترحت روسيا والصين في عام 2008 في مؤتمر نزع السلاح لمناقشة مشروع معاهدة بشأن منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأجسام الفضائية.
وتهدف الوثيقة إلى الحفاظ على الفضاء الخارجي للاستخدام والبحث للأغراض السلمية على قدم المساواة بين جميع الدول.
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في بداية عام 2019، أنها ستعيد دراسة إمكانية نشر منظومات دفاع جوي في الفضاء.
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