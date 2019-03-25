نتنياهو يعلن قطع زيارته لأمريكا والعودة لإدارة العملية العسكرية ردا على قصف من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

القاهرة — سبوتنيك. وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو: "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب".

وتابع نتنياهو: "أنهيت للتو مشاورات أمنية أجريتها مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي، إطلاق الصاروخ من غزة كان عبارة عن اعتداء إجرامي على إسرائيل وسنرد عليه بقوة".

تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على قيام إرهابيين فلسطينيين بإطلاق صاروخ على دولة إسرائيل من قطاع غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/lb81TCSiGx — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 25, 2019

وكان نتنياهو قد تعهد بالرد "بالقوة" على الهجوم الصاروخي الذي أطلق من غزة، حيث أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار أطلقت في وسط إسرائيل.

وأوضح الجيش أن حالة التأهب في الصباح الباكر سمعت في منطقة أيميك هيفر شمال تل أبيب، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت بلاغا باشتعال حريق في منزل بعد إصابته بصاروخ.

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 6 أشخاص في الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.