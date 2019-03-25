رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في هجوم كرايستشيرش

أعلنت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع هجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس آذار، مما أدى إلى سقوط 50 قتيلا ويشمل ذلك أيضا أجهزة المخابرات النيوزيلندية.

وقالت أرديرن للصحفيين في البرلمان في العاصمة ولنغتون: "من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلا، لمنع حدوثه"، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / EDGAR SU بالصور... نيوزيلندا ترتدي الحجاب تعاطفا مع ضحايا كرايست تشيرش

وأضافت أن تشكيل لجنة ملكية هي الرد الملائم على هذا الهجوم. واللجان الملكية تكون مستقلة وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى.

وأشارت إلى أن تحقيق مجزرة المسجدين سيطال وكالة الاستخبارات الوطنية وجهاز الاستخبارات الأمنية الداخلي ونظيره الدولي ومكتب أمن الاتصالات الحكومية إلى جانب هيئات أخرى مثل الشرطة والجمارك والهجرة.

وكانت رئيسة الوزراء، إسسيندا أرديرن، أعلنت إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع، وشارك نحو 15 ألفا في مراسم تأبين مسائية بالقرب من مسجد النور في كرايست تشيرش.

وكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في كرايست تشيرش، استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا.