ماي: سأستقيل إذا صوت مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتي

ذكرت محطة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبلغت نوابا مؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بأنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين من قبل.

ونقلت "رويترز" عن المحرر السياسي للمحطة روبرت بيستون، قوله: "قيل لي من مصدر موثوق إن تيريزا ماي قالت لبوريس جونسون وليان دانكن سميث وستيف بيكر وجاكوب رييس-موج وديفيد ديفيس وآخرين في تشيكرز إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح اتفاقها بما يشمل ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا التي يرفضونها".

© AFP 2019 / Niklas Halle'n بريطانيا ردا على تصريحات ترامب: الجولان أرض تحتلها إسرائيل

وأضاف بيتسون: "لكنها لم تذكر أي تفاصيل. لذلك ليس هناك ثقة كبيرة في أنها ستستقيل حقا".

وكانت صحيفة بريطانية قد كشفت أن ماي تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها وأن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن "انقلابا وزاريا كاملا يجري الليلة لاستبعاد تريزا ماي من رئاسة الحكومة".

ووبحسب "رويترز"، نقلت الصحيفة عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله "النهاية أصبحت وشيكة… ستذهب خلال 10 أيام".