ماي: سأستقيل إذا صوت مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتي

ونقلت "رويترز" عن المحرر السياسي للمحطة روبرت بيستون، قوله: "قيل لي من مصدر موثوق إن تيريزا ماي قالت لبوريس جونسون وليان دانكن سميث وستيف بيكر وجاكوب رييس-موج وديفيد ديفيس وآخرين في تشيكرز إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح اتفاقها بما يشمل ترتيبات الحدود الخاصة بأيرلندا التي يرفضونها".
وكانت صحيفة بريطانية قد كشفت أن ماي تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها وأن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل.
ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن "انقلابا وزاريا كاملا يجري الليلة لاستبعاد تريزا ماي من رئاسة الحكومة".
ووبحسب "رويترز"، نقلت الصحيفة عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله "النهاية أصبحت وشيكة… ستذهب خلال 10 أيام".
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