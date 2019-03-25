الجيش الإسرائيلي يتهم "حماس" بتنفيذ الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل

اتهم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين 25 مارس/آذار، حركة "حماس" بتنفيذ الهجوم الإسرائيلي على وسط إسرائيل بالقرب من تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "حماس هي من نفذت إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل".

© REUTERS / AMMAR AWAD بالفيديو... أول لقطات لموقع سقوط صاروخ وسط إسرائيل

وتابع "الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس".

ومضى "كما تتحدث حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن حالة التأهب في الصباح الباكر سمعت في منطقة أيميك هيفر شمال تل أبيب، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت بلاغا باشتعال حريق في منزل بعد إصابته بصاروخ.

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 6 أشخاص في الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن التقديرات الأولية، وفقا لمصادر استخباراتية مطلعة، أن الصاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنه قطع مسافة 100 كيلومتر قبل أن يسقط على منزل بالقرب من مستوطنة "مشموريت".

وأوضحت تلك المصادر أن الجماعات الوحيدة القادرة على إطلاق صواريخ بمثل هذا النطاق هي حماس والجهاد.

ولم يعلن أي طرف حتى الآن مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ على وسط إسرائيل.