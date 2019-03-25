فئران بدرجة "مهربي مخدرات"... مفاجأة كبرى تكتشفها الشرطة البريطانية (صور)

عثر مسؤولو أحد السجون البريطانية على فأر ميت سقط من أحد أسوار سجن "غايز مارش" بمقاطعة دورست في إنجلترا، لكنه لم يكن يتخيل أن يكون ذلك الفأر "مهرب مخدرات".

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن تلك الحيلة الذكية، التي استخدمها مهربو المخدرات، من أجل ترويج بضاعتهم داخل السجون البريطانية.

وبدأت القصة عندما عثر مسؤول السجن على مخدرات وتبغ وهواتف محمولة لدى محاولة تهريبها داخل جرذان ميتة إلى أحد السجون في بريطانيا.

واكتشف المسؤولون أن تلك الأشياء المهربة وضعت داخل 3 جرذان ميتة عثر عليها أحد المسؤولين في سجن "غايز مارش" مطلع مارس/ آذار الجاري.

وذكرت خدمة السجون أن تلك هي المرة الأولى، التي يسجل فيها استخدام الفئران في عمليات تهريب.

Gangs using dead rats to smuggle drugs into Dorset prison https://t.co/T0yFViyo7S | Via https://t.co/6PmGeeZhZT pic.twitter.com/z42qK89ozB — David Jones (@_MrDavidJones) March 25, 2019

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وقام مسؤولو السجن بفحص الجرذان الميتة بعد إلقائها من أعلى سور السجن، على ما يبدو، ووجدوا "كميات كبيرة" من المخدرات.

كما عثروا أيضا على خمس هواتف محمولة، وأجهزة لشحن الهواتف، إلى جانب ثلاث شرائح لخطوط هاتفية.

Dead rats have been used to smuggle drugs and mobile phones into Guys Marsh prison near #Shaftesbury in #Dorset. It's believed to be the first discovery of its kind at a British prison. 🐀 pic.twitter.com/N0EOoFOgRn — BBC Radio Solent (@BBCRadioSolent) March 25, 2019

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وقالت خدمة السجون إنه كان مستهدفا أن يتم جمع هذه الأشياء من على أرضية السجن وبيعها للسجناء.

وقال وزير شؤون السجون روري ستيوارت: "هذه الأشياء، التي عثر عليها، تظهر إلى أي مدى قد يذهب المجرمون من أجل تهريب المخدرات إلى داخل السجن".

واستخدم سجناء في السابق طائرات دون طيار، وكرات تنس والحمام، من أجل تهريب مواد إلى داخل السجون.

Dead rats have been used to smuggle drugs and mobile phones into Guys Marsh prison near #Shaftesbury in #Dorset. It's believed to be the first discovery of its kind at a British prison. 🐀 pic.twitter.com/N0EOoFOgRn — BBC Radio Solent (@BBCRadioSolent) March 25, 2019

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وفي يونيو/ حزيران من عام 2018، قال كبير الأطباء الجنائيين في مقاطعة دورست إن استخدام المخدرات "شائع"، في سجن غايز مارش، ما أدى إلى عدد من الوفيات مؤخرا.

وذكرت خدمة السجون إنها تخطط لاستبدال نوافذ السجن، من أجل منع نقل المخدرات بين السجناء.