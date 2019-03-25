السيول تحاصر قرى محافظة لرستان غربي ايران (فيديو)

تجددت موجة السيول التي ضربت إيران، اليوم الاثنين، حيث اجتاحت السيول قرى محافظة لرستان غربي البلاد، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الأخيرين.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن السيول الجارفة حاصرت الكثير من القرى في المحافظة وغمرت المياه الكثير من المناطق خاصة القروية منها، وألحقت بها خسائر كبيرة خاصة في جنوب المحافظة ومنها مدينة بل دختر وقرى ناصروند ودارائي وديناروند.

ومنذ مساء أمس، تم توجيه التحذيرات عبر الإذاعة والتلفزيون والرسائل النصية وصفارات الإنذار لسكان المناطق المعرضة للسيول.

​وضربت السيول محافظتي مازندران وكلستان شمالي إيران، خلال الأيام الماضية، مخلفة أضرارا مادية جسيمة بالمزارعين والسكان.

وتسببت السيول في تدمير أكثر من 50 ألف هكتار من الحقول الزراعية، في محافظة كلستان، وفق ما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤولين بوزارة الجهاد الزراعي (مشاهد مروعة).

وغمرت مياه السيول 70 % من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة كلستان شمال شرقي إيران، كما حاصرت 21 قرية تابعة لها، وفقا للوكالة.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تعبئة كل الطاقات في المحافظتين، فضلا عن المناطق المجاورة للإسراع بإغاثة المنكوبين، في اتصال مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا أعلنت فيه عن تعبئة طاقاتها البشرية واللوجستية لإغاثة المنكوبين، وفقا لوكالة فارس.