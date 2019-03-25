مسجد في كاليفورنيا يتعرض لحريق... ونشر عبارات تمجد هجوم مسجدي نيوزيلندا (صور وفيديو)

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تعرض مسجد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، صباح اليوم الاثنين 25 مارس/آذار، للحريق بشكل كامل.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن شرطة كاليفورنيا الأمريكية، قولها إن حريقا اندلع بمسجد "دار الأرقم" بضاحية إسكونديدو الواقعة بجنوبي سان دييغو.

© AP Photo / Charles Platiau/Pool Photo رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في هجوم كرايستشيرش

وقال اللفتنانت كريس ليك، قائد شرطة إسكونديدو، في تصريح نقلته الشبكة الأمريكية، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وتم إجلاء المصلين السبعة الذين كانوا داخل المسجد، حينما شب الحريق.

وأشار قائد الشرطة، إن قوات الأمن عثرت في موقع المسجد على رسوم غرافيتي، تحتوي على عبارات تمجد مجزرة مسجدي نيوزيلندا.

ورفض قائد شرطة إسكونديدو الكشف عن محجتوى هذه العبارات، لكنها قالت إنه لم يصب جراء الحريق أي شخص.

وأشار ليك إلى أن الشرطة المحلية والفيدرالية يحققون حاليا في تلك الحادثة على اعتبار أنها جريمة "كراهية"، خاصة وأنه لم يتم تحديد هوية أي مشتبه بهم حتى الآن.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن يوسف ميللر، أحد أعضاء الجالية المسلمة القاطنة بمحيط المسجد، أن ذلك الحادث والعبارات المكتوبة تجعل أي مصلي يشعر بخوف شديد على حياته.

وتابع: "لكن هذا سيزيد من إصرارنا، لن نغلق المسجد، ولن نتوقف عن الصلاة أو التواجد فيه".

Police officers outside of tonight’s prayer vigil at Escondido mosque as a precaution @CBS8 pic.twitter.com/eCYBHc1KyM — Kelly Hessedal (@KellyNews8) March 25, 2019

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​استهدف، الأسبوع الماضي، هجوم دموي مسجدين بـ"كرايستتشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

People pack the sidewalk for a prayer vigil in front of an Escondido mosque that was intentionally set on fire early Sunday morning. @fox5sandiego pic.twitter.com/faOrP5TRjG — Andrew Nomura (@NomuraReports) March 25, 2019

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وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

وتمكنت السلطات في نيوزيلندا من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى، بيرنتون هاريسون تارانت ومثُل أمام المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

Prayer vigil about to begin at Escondido mosque where graffiti and fire was found this morning ⁦@CBS8⁩ pic.twitter.com/OdERUaRV3Y — Kelly Hessedal (@KellyNews8) March 25, 2019

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واحتشد الآلاف في مدن نيوزيلندا، اليوم الأحد، للتعبير عن مناهضتهم للعنصرية وتكريما لضحايا هجوم "كرايست تشيرش" المسلمين، مع إعلان رئيسة الوزراء إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع.

وكانت رئيسة الوزراء، إسسيندا أرديرن، أعلنت إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع، وشارك نحو 15 ألفا في مراسم تأبين مسائية بالقرب من مسجد النور في كرايست تشيرش.

وأظهرت رئيسة وزراء نيوزيلندا تضامنا وتعاطفا كبيرين مع ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجدين بنيوزيلندا.