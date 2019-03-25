منافس نتنياهو يعلق على إخفاء أسرار "بيع الغواصات إلى مصر"

انتقد رئيس حزب كاحول، لافان بين غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب السماح ببيع غواصات حربية ألمانية إلى مصر.

وقال غانتس الذي ينافس نتنياهو على منصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، إنه ليس هناك في الدولة أي سر يحجب عن رئيس هيئة أركان الجيش، مضيفا أن أي نشاط سياسي واستراتيجي في الدولة يجب أن يتم من قبل السلطات المخولة، وفقا لهيئة الإذاعة (مكان).

© Sputnik . Alexei Philipov نتنياهو يعلن للمرة الأولى سبب مصادقته على بيع غواصات ألمانية إلى مصر

وأضاف أن "السماح ببيع غواصات لدولة مجاورة (مصر) ليس قرارا سريا ولا يمكن إدارة دفة شؤون الدولة عن طريق المقربية وأبناء العم، وما قام به نتنياهو في هذه القضية يعد تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء".

وجاءت تصريحات بيني غانتس في إيجاز للصحفيين في واشنطن حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام مؤتمر اللوبي الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه وافق على بيع غواصات ألمانية من إنتاج شركة "ThyssenKrupp" إلى مصر لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل.

ونفى نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، أن تكون لديه أي منفعة مالية من بيع الغواصات الألمانية إلى مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الكشف عن أسباب موافقته على بيع الغواصات لمصر، لأنها تتعلق بأسرار الدولة، وذلك وفقا "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو، خلال المقابلة الأولى له منذ 3 سنوات: "الأسباب التي انطلقت منها أمنية بحتة. ودولة إسرائيل لديها أسرار يعرفها حصرا رئيس الوزراء وعدة أشخاص".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتزم تمرير قانون يعرقل اتهامه في إطار قضية الفساد المتعلقة ببيع الغواصات، قال نتنياهو: "لا على الإطلاق، لم أتعامل بذلك ولا أخطط للقيام بهذا الأمر".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن التقارير التي تحدثت عن تورطه في الفساد من خلال هذه الصفقة واستفادته ماليا منها نشرت فقط للنيل منه سياسيا.

© REUTERS / RONEN ZVULUN شاهد رئيسي في قضية شراء إسرائيل غواصات ألمانية يرغب في سحب أقواله

ويواجه نتنياهو اتهامات من قبل طيف واسع من الساسة الإسرائيليين بتورطه في قضية فساد معروفة بـ"3000" قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل الحديث وتتعلق بـ4 صفقات لشركة "ThyssenKrupp" الألمانية التي امتلك رئيس الوزراء أسهما فيها.

وعلى الرغم من أن التحقيقات الرسمية في هذه القضية لم تؤكد تورط رئيس الوزراء في أي أعمال غير شرعية بهذا الخصوص، إلا أن عددا من المقربين منه لا يزالون قيد الاشتباه، وسط دعوات واسعة من معارضيه لتوجيه الاتهامات إليه.

وتتضمن بيع شركة "ThyssenKrupp" الألمانية إلى مصر غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات وقعت عام 2014، وعلى الرغم من أن ألمانيا لا تحتاج إلى موافقة إسرائيل لإبرام مثل هذه الاتفاقات، لكنها نسقت هذا العقد مع حكومة نتنياهو آخذة بعين الاعتبار حساسية العلاقات بين الطرفين.