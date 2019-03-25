إيران... السيول تحصد أرواح 11 شخصا في شيراز

أعلنت إيران مقتل 11 مواطنا وإصابة 35 آخرين، خلال موجة السيول التي ضربت مدينة شيراز مركز محافظة فارس، اليوم الاثنين.

وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، في تصریح له نقلته وكالة "فارس"، إن السيول التي اجتاحت المدخل الشمالي لمدينة شيراز "دروازة قرآن" أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 35 آخرين.

يذكر أن السيول التي اجتاحت مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران خاصة المدخل الشمالي للمدينة جرفت معها الكثير من السيارات في طريقها ما أدى الى اصطدام وانقلاب وتحطم العديد منها.

کاش این سیل به حوزه علمیه بزنه و از شر چند رٲس اخوند خلاص بشیم#سیل_گلستان_مازندران #سیل_شیراز #سیل_لرستان pic.twitter.com/53dd6aisoL — پایدار تاپای دار (@kadkhodeibikhod) March 25, 2019

​وتجددت موجة السيول التي ضربت إيران، اليوم الاثنين، حيث اجتاحت السيول قرى محافظة لرستان غربي البلاد، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الأخيرين.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن السيول الجارفة حاصرت الكثير من القرى في المحافظة وغمرت المياه الكثير من المناطق خاصة القروية منها والحقت بها خسائر كبيرة خاصة في جنوب المحافظة ومنها مدينة بل دختر وقرى ناصروند ودارائي وديناروند.

وضربت السيول محافظتي مازندران وكلستان شمالي إيران، خلال الأيام الماضية، مخلفة أضرارا مادية جسيمة بالمزارعين والسكان.

وتسبب السيول في تدمير أكثر من 50 ألف هكتار من الحقول الزراعية، في محافظة كلستان، وفق ما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤولين بوزارة الجهاد الزراعي (مشاهد مروعة).

وغمرت مياه السيول 70% من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة كلستان شمالي شرق إيران، كما حاصرت 21 قرية تابعة لها، وفقا للوكالة.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تعبئة كل الطاقات في المحافظتين فضلا عن المناطق المجاورة للإسراع بإغاثة المنكوبين، في اتصال مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا أعلنت فيه عن تعبئة طاقاتها البشرية واللوجستية لإغاثة المنكوبين، وفقا لوكالة فارس.