وكالة: 3 شركات سعودية مستفيدة من شراء "أوبر" لـ "كريم"

أشارت وكالة أمريكية إلى أن هناك 3 شركات سعودية، من المنتظر أن تستفيد من صفقة شراء "أوبر" لـشركة "كريم"، والمنتظر أن تتم خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن شركة "المملكة القابضة" السعودية حصة بنحو 7%، في شركة "كريم"، بينما تمتلك شركة الاتصالات "السعودية" (STC) 10%.، أما مجموعة "الطيار للسفر القابضة"، والموقوفة اليوم عن التداول بناء على طلبها، فإنها فتمتلك حصة بنحو 14%، في شركة "كريم"

ولفتت "بلومبرغ في تقريرها إلى أنها اطلعت على وثيقة شروط، تفيد أن شركة "أوبر" ستدفع 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في "أوبر" بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن "أوبر" تستعد للإعلان عن صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار، للاستحواذ على منافستها "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وفقا لمصدر، قالت إنها على علم بالصفقة.

وتأتي الصفقة قبل إعلان وشيك، لشركة "أوبر" بطرح أسهمها في البورصة، بحسب "بلومبرغ"، التي أشارت إلى أن قيمتها يمكن أن تصل إلى 120 مليار دولار.

ومن المقرر أن يتم طرح أسهم "أوبر" للاكتتاب العام في بورصة نيويورك للأوراق المالية خلال أبريل/نيسان المقبل، إذ ستكون واحدة من أكبر عمليات طرح الأسهم في بورصة نيويورك، بحسب الوكالة.

ورفض مات كالمان، المتحدث باسم أوبر التعليق، في حين لم يتمكن متحدث باسم "كريم" من التعليق الفوري.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة "كريم" حاليا نحو مليار دولار أمريكي، كما أنه من أحد مالكيها الأمير الوليد بن طلال، وشركة "راكوتن" اليابانية التكنولوجية.

وتمتلك شركة "كريم" حاليا أكثر من مليون سائق، وتعمل في أكثر من 100 مدينة في الشرق الأوسط.