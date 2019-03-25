لجذب السياح الروس... تركيا مستعدة لاتخاذ إجراءات جريئة

أعلن وزير الخارجية التركية عن استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات جديدة مع المواطنين الروس الذين يريدون زيارة تركيا.

إذ سيتمكن الروس من زيارة تركيا بوثائق داخلية، دون الحاجة لجوازات السفر الخارجية.

نقلت صحيفة "ميليت" عن وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، قوله "لقد بدأنا مفاوضات بشأن توفير فرصة للمواطنين الروس للمجيء إلى بلادنا على بطاقات الهوية الداخلية، دون جوازات سفر في الخارج".

اقرأ أيضا: أرخص المدن الأوروبية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع

وذكر وزير الخارجية التركية أنه في 8 أبريل/ نيسان، سيقوم وفد حكومي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة روسيا.

وتوجد الآن إجراءات مبسطة لزيارة تركيا من قبل المواطنين الروس، التي تنص على أن مدة الإقامة دون تأشيرة في البلاد هي 90 يوما.