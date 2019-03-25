رئيس رومانيا يعارض رئيسة وزرائه "الجاهلة": أنا من يقرر نقل السفارة إلى القدس

انتقد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، تصريحات رئيسة وزراء بلاده، فيوريكا دانتشيلا، التي تعهدت بنقل سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

واتهم يوهانيس، رئيسة الوزراء بـ"الجهل التام في الشؤون الخارجية"، مؤكدا أن الكلمة الفصل بشأن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس تعود إليه، وفقا لصحيفتي "هآرتس" و"تايم أوف إسرائيل".

© Sputnik . Boshra Al-Futiani رومانيا تقرر رسميا نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

ونفت مصادر مسؤولة لمراسل "فرانس برس" وجود "الإجماع التام" الذي تحدثت عنه رئيسة الوزراء في دوائر صنع القرار في بوخاريست، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة بشأن نقل السفارة إلى القدس لم تسلّم إلى رئيس الدولة، وهو أرفع مسؤول معني بسياسات البلاد الخارجية.

وتعهدت رئيسة الوزراء الرومانية أمس، أثناء مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، وهي أقوى جمعية لوبي يهودية في الولايات المتحدة، بأن تحذو بلادها حذو الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وتعترف بهذه المدينة "عاصمة لدولة إسرائيل".

​وأضافت "في الواقع، بدأت الحكومة الرومانية عملية تقييم فرصة نقل السفارة الرومانية إلى القدس. لهذا السبب يسرني أن أعلن اليوم أمام جمهور إيباك أنه بعد الانتهاء من هذا التحليل، مع جميع الجهات الفاعلة الدستورية المشاركة في عملية صنع القرار وبتوافق كامل في الآراء، أنني، كرئيس وزراء رومانيا، و الحكومة التي أديرها سننقل سفارتنا إلى القدس عاصمة دولة إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، وتبعها بعد ذلك، في الخامس عشر من مايو/أيار 2018 ، التطبيق الفعلي لنقل السفارة إلى القدس.

في العام الماضي، اعتمدت الحكومة الرومانية، بدعم من رئيس البرلمان، مشروع اقتراح بنقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس، لكن الرئيس الذي اشتبك مع الحكومة مرارا وتكرارا، عارض الخطوة في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، ودعا إلى استقالة رئيسة الوزراء.