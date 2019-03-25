"بوينغ" أنفقت 15 مليون دولار رشاوى لأعضاء الكونغرس الأمريكي

فبحسب صحيفة "The Washington Post" الأمريكية فإن الشركة استثمرت هذا المبلغ لتخفيف الضغوط عليها.

© REUTERS / Denis Balibouse "بوينغ" تخسر 40 مليار دولار منذ حادث الطائرة الإثيوبية

الشركة التي تنتج طائرات لنقل الركاب قامت بدفع مبالغ مادية كرشوة لأعضاء في الكونغرس الأمريكي وفي عدد من الدوائر الحكومية بالإضافة لإدارة الطيران الفيدرالي، من أجل تخفيف القيود عليها والسماح لها بالعمل بأريحية.

نتيجة لذلك نجحت الشركة في تخفبف الضغط الحكومي الأمريكي عليها بعد حادثة الطائرة الإثيوبية، حيث تم السماح لطائراتها من نوع بوينغ "737 MAX" بالاستمرار بالطيران على الرغم من وجود عيوب في التصميم.

هذا وكانت أسهم الشركة قد هبطت بنحو 18% تقريبا من قيمته خلال شهر مارس/ آذار الجاري لتنخفض بذلك القيمة السوقية للشركة بأكثر من 40 مليار دولار منذ وقوع حادث تحطم طائرتها "ماكس737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.

وتحطمت في 10 مارس/ آذار الجاري إحدى طائرات بوينغ 737 ماكس بعد وقت قصير من إقلاعها في إثيوبيا مما أدى إلى مقتل جميع الركاب الذي كانوا على متنها جاء ذلك عقب تحطم طائرة 737 ماكس في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وأسفرت عن

مقتل 189 شخصا.