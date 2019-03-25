قتل صاحبها بالرصاص... 50 عاما على فعالية "البقاء في الفراش"

تجاهل الزوجان الفنانان جون لينون ويوكو أونو شهر العسل في عام 1969 واختارا بدلا من ذلك البقاء في الفراش في أمستردام للمناداة بالسلام العالمي أثناء حرب فيتنام.

© REUTERS / MIKE BLAKE لماذا تزرع السعودية البرسيم في صحراء كاليفورنيا... وما سر غضب الأمريكيين

واستقبل الزوجان وهما يرتديان ملابس بيضاء زوارا وعقدا مؤتمرات صحفية من الفراش في الجناح الرئاسي في أعلى فندق هيلتون في أمستردام من 23 حتى 29 مارس/ آذار.

وحسب "رويترز"، يقام هذا الأسبوع معرض صور وفعاليات أخرى في العاصمة الهولندية لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على فعالية "البقاء في الفراش" والتذكير بأونو وزوجها لينون، الذي كان كاتب أغان لفريق البيتلز الشهير وقُتل بالرصاص في نيويورك عام 1980.

وباستخدام زهور ولافتتين كتب عليهما "شعر السلام" و"فراش السلام"، قدم الزوجان استراتيجية بسيطة لتحقيق الوئام في العالم وهي رفض العنف بكل أشكاله.

وقال جون لصحفي "إن كنت تعتقد أن العنف سيحل المشكلة فهذا شأنك. أما أنا فلا أعتقد ذلك".

وفي عام 2012، أصدرت أونو فيلما وثائقيا بالمجان عنوانه "فراش السلام" (بيد بيس) عن فعالية البقاء بالفراش في أمستردام وفعالية أخرى مماثلة قام بها الزوجان في مونتريال بكندا بعد عدة أشهر.

وتكريما لذكراهما ستُغرس زهرة بيضاء يطلق عليها اسم "تيوليب السلام" أمام الفندق يوم الخميس.

ومن الفعاليات الأخرى التي ستشهدها أمستردام حفلا غنائيا وجولة في غرفتهما الشهيرة التي تحمل الرقم 902.

وأشار مشككون حينئذ إلى أنه ليس بمقدور الجميع البقاء في الفراش طول اليوم أو أن يكونوا مشهورين مثل جون ويوكو.

لكن لينون قال بغضب لصحفي في الفيلم الوثائقي "توقف عن سؤالي عما إذا كان الأمر سينجح وافعل شيئا بنفسك".

وأضاف "أطل شعرك، اكتب لافتة".