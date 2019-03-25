قتل صاحبها بالرصاص... 50 عاما على فعالية "البقاء في الفراش"

وحسب "رويترز"، يقام هذا الأسبوع معرض صور وفعاليات أخرى في العاصمة الهولندية لإحياء ذكرى مرور 50 عاما على فعالية "البقاء في الفراش" والتذكير بأونو وزوجها لينون، الذي كان كاتب أغان لفريق البيتلز الشهير وقُتل بالرصاص في نيويورك عام 1980.
وباستخدام زهور ولافتتين كتب عليهما "شعر السلام" و"فراش السلام"، قدم الزوجان استراتيجية بسيطة لتحقيق الوئام في العالم وهي رفض العنف بكل أشكاله.
وقال جون لصحفي "إن كنت تعتقد أن العنف سيحل المشكلة فهذا شأنك. أما أنا فلا أعتقد ذلك".
وفي عام 2012، أصدرت أونو فيلما وثائقيا بالمجان عنوانه "فراش السلام" (بيد بيس) عن فعالية البقاء بالفراش في أمستردام وفعالية أخرى مماثلة قام بها الزوجان في مونتريال بكندا بعد عدة أشهر.
وتكريما لذكراهما ستُغرس زهرة بيضاء يطلق عليها اسم "تيوليب السلام" أمام الفندق يوم الخميس.
ومن الفعاليات الأخرى التي ستشهدها أمستردام حفلا غنائيا وجولة في غرفتهما الشهيرة التي تحمل الرقم 902.
وأشار مشككون حينئذ إلى أنه ليس بمقدور الجميع البقاء في الفراش طول اليوم أو أن يكونوا مشهورين مثل جون ويوكو.
لكن لينون قال بغضب لصحفي في الفيلم الوثائقي "توقف عن سؤالي عما إذا كان الأمر سينجح وافعل شيئا بنفسك".
وأضاف "أطل شعرك، اكتب لافتة".
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