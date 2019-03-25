منظمة إسلامية في فرنسا تقاضي "فيسبوك" و"يوتيوب"

قال المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، اليوم الاثنين، إنه يقاضي موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، بعد أن قاما ببث تصوير لمذبحة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

ونقل المسلح هجومه على المسجدين في نيوزيلندا في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" لمدة 17 دقيقة، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Vincent Yu "فيسبوك" تكشف مسؤوليتها عن مذبحة مسجدي نيوزيلندا

وبعد ساعات قليلة من الهجوم، ظل بالإمكان العثور على الفيديو في "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" التابع لـ "ألفابت"، فضلا عن تطبيقي "إنستغرام" و"واتسآب" المملوكين لـ "فيسبوك".

وأكد عبد الله زكري، رئيس مرصد الإسلاموفوبيا في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أمر الدعوى القضائية.

واحتشد الآلاف في مدن نيوزيلندا، أمس الأحد، للتعبير عن مناهضتهم للعنصرية وتكريما لضحايا هجوم "كرايست تشيرش" المسلمين، مع إعلان رئيسة الوزراء إقامة مراسم إحياء ذكرى القتلى على مستوى البلاد هذا الأسبوع.

واستهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايستتشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

وتمكنت السلطات في نيوزيلندا من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.