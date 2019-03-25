الطراونة يكشف الرسالة التي أراد الملك الأردني إيصالها بإلغاء زيارته إلى رومانيا

تحدث رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة عن الهدف وراء إلغاء الملك الأردني لزيارته إلى رومانيا

وقال الطراونة بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها، واصفا موقف جلالة الملك بإلغاء زيارته إلى رومانيا "تجسيد لاقتران القول بالفعل".

وتابع الطراونة أن "الخطوة الملكية رسالة صريحة بأن القدس ليست للمساومة، قائلا: وليدرك القريب والبعيد أننا خلف الملك وشعبه كله معه في الدفاع عن القدس".

#القضية_الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها وما موقف الملك بإلغاء زيارته لرومانيا إلا تجسيد لإقتران القول بالفعل وهي رسالة صريحة بأن القدس ليست للمساومة، وليدرك القريب والبعيد أننا خلف الملك وشعبه كله معه في الدفاع عن #القدس — Atef Tarawneh MP (@AtefAltarawneh) March 25, 2019

وألغى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، زيارته إلى رومانيا اعتراضا على قرار بوخارست نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس.