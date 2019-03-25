بومبيو يقول للافروف أن أمريكا لن تقف جانبا بينما تعمل روسيا على تصعيد التوتر في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيسها مايك بومبيو أكد لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أمريكا لن تقف جانبا في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على تصعيد التوتر في فنزويلا.