الخارجية الروسية: نائبا وزيري خارجية روسيا واليابان يلتقيان في طوكيو الشهر المقبل

وقا البيان: "تم بحث قضايا تطوير التعاون الروسي الياباني في سياق التحضير للجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي المقبل على مستوى نائبي وزيري الخارجية في طوكيو في أوائل شهر أبريل، الذي سيتم خلاله تبادل الآراء حول مجموعة واسعة من قضايا التعاون بين البلدين، بما في ذلك جدول الأعمال العالمي والإقليمي".
وكان لقاء قمة قد عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في سنغافورة.
وفي أعقاب اللقاء، قال رئيس الوزراء الياباني، إن الجانبين اتفقا على تسريع عملية التفاوض لعقد معاهدة سلام، استنادا إلى الإعلان المشترك عام 1956.
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