الخارجية الروسية: نائبا وزيري خارجية روسيا واليابان يلتقيان في طوكيو الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لقاء نائبي وزيري الخارجية الروسي والياباني في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيعقد في طوكيو أوائل أبريل/ نيسان المقبل.

© Sputnik . Ekaterina Shtukina روسيا ترد على أنباء نشر قوات أجنبية في جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان

موسكو — سبوتنيك . جاء ذلك في بيان الخارجية، اليوم الاثنين، عقب لقاء النائب الأول لوزير الخارجية الروسية فلاديمير تيتوف، وسفير اليابان لدى روسيا تويهيسا كودزوكي.

وقا البيان: "تم بحث قضايا تطوير التعاون الروسي الياباني في سياق التحضير للجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي المقبل على مستوى نائبي وزيري الخارجية في طوكيو في أوائل شهر أبريل، الذي سيتم خلاله تبادل الآراء حول مجموعة واسعة من قضايا التعاون بين البلدين، بما في ذلك جدول الأعمال العالمي والإقليمي".

وكان لقاء قمة قد عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، في سنغافورة.

وفي أعقاب اللقاء، قال رئيس الوزراء الياباني، إن الجانبين اتفقا على تسريع عملية التفاوض لعقد معاهدة سلام، استنادا إلى الإعلان المشترك عام 1956.