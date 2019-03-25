لوكسمبورغ تقدم دفعة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا

أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، أن حكومة بلاده ستقدم لأوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات المالية لدعم المشارع الإنسانية.

نقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء عن الدبلوماسي قوله:

"لقد سبق وقدمنا مساعدات بقيمة ​​ 2.5 مليون يورو، ونستعد الآن لتقديم مساعدات جديدة بقيمة 500 ألف يورو. وسيتم تقديمها من خلال اليونيسف والصليب الأحمر".

ووفقا له، ينبغي أن تذهب الأموال لدعم الشؤون الإنسانية، والتعليم، وحماية الأطفال، وتوفير السكن، ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

ولفت الدبلوماسي إلى ضرورة مواصلة الحكومة الأوكرانية المضيَ قدماً في الإصلاحات رغم الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا سياسيا وماليا.