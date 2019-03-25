زيارة العسكريين الروس لفنزويلا ليست مرتبطة بتهديدات واشنطن حول غزو محتمل

صرح مصدر دبلوماسي في كاراكاس، اليوم الاثنين، بأن زيارة مجموعة من العسكريين الروس لفنزويلا ليست مرتبطة بأي حال بتصريحات الولايات المتحدة وحلفائها حول غزو محتمل لفنزويلا .

كاراكاس — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، هذه [الزيارة] غير مرتبطة بأي حال. الحديث دار حول مناقشة للعقود التي تم توقيعها قبل وقت طويل من اندلاع الأزمة الفنزويلية".

يتبع…