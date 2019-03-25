الجرذان الميتة وسيلة لتهريب المخدرات وأشياء أخرى إلى داخل السجن

عثرت إدارة أحد السجون البريطانية على مخدرات وتبغ وهواتف محمولة خلال تهريبها داخل جرذان ميتة.

ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، وضعت هذه الأشياء داخل ثلاثة جرذان ميتة عثر عليها أحد المسؤولين في سجن "غايز مارش"، في مقاطعة دورست بإنجلترا.

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وأوضحت خدمة السجون أن تلك هي المرة الأولى، التي يسجل فيها استخدام الفئران في عمليات تهريب.

وقام مسؤولو السجن بفحص الجرذان الميتة عقب إلقائها من أعلى سور السجن، ليعثروا على كمية من المخدرات وخمسة هواتف محمولة، وأجهزة لشحن الهواتف، إلى جانب ثلاث شرائح لخطوط هاتفية.

قالت خدمة السجون إنه كان مستهدفا أن يتم جمع هذه الأشياء من على أرضية السجن وبيعها للسجناء.

واستخدم سجناء في السابق طائرات بدون طيار، وكرات تنس والحمام، من أجل تهريب مواد إلى داخل السجون.

وقال كبير الأطباء الجنائيين في مقاطعة دورست في وقت سابق، إن استخدام المخدرات "شائع"، داخل السجن، ما أدى إلى العديد من الوفيات.

وذكرت إدارة السجون إنها تخطط لاستبدال نوافذ السجن، لمنع نقل المخدرات بين السجناء.