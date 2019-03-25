بوغدانوف والسفير الفلسطيني يشددان على ضرورة التراجع عن العدوانية تجاه قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف والسفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، ناقشا مسائل التصعيد في محيط قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية اليوم الاثنين "جرت مناقشة تفاقم الوضع في قطاع غزة، والمواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي أوقعت خسائر بشرية وأضرارا مادية، وركزنا على ضرورة الامتناع عن المواجهات العدوانية واتخاذ التدابير المناسبة من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع".

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وقام الجيش الإسرائيلي بشن سلسلة غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وذلك على خلفية قصف صاروخي على تل أبيب فجر اليوم.

​واتهمت إسرائيل حركة "حماس" بتنفيذ هجوم صاروخي، وقال أدرعي "حماس نفذت عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس".