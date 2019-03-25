"ظلمة القتال"... وثائقي يعرض مشاهد ممنوعة لجنود أمريكا في أفغانستان (فيديو)

تم الكشف عن قرب صدور وثائقي "ظلمة القتال"، الذي يعرض لقطات ممنوعة من النشر لجنود الجيش الأمريكي في أفغانستان.

ووفقا لقناة "الميادين"، قام الجندي الأمريكي السابق، مايلز لاغوز، بتصوير اللقطات على مدى أشهر، ليظهر حقيقة ممارسات جنود الجيش الأمريكي في أفغانستان.

ويظهر في الفيديو الدعائي للوثائقي، استهداف الجنود لبيوت المدنيين ومحالهم عن عمد وبدون اكتراث، كما قال مايلز إن "الشعب الأمريكي يمجد صورة الجنود على عكس الواقع"، ولكن الحقيقة وفقا لتعليق مايلز "أن الكثير من الجنود لديهم سجل إجرامي".

ويظهر الوثائقي، الجنود وهم يتعاطون المخدرات المنتشرة في أفغانستان، وبحسب الوثائقي لا يعلم الجنود ما الهدف من احتلال بلادهم أفغانستان.

#فيديو_الميادين | "ظلمة القتال" وثائقي يعرض مشاهد للجنود الأميركيين ممنوعة من النشر. pic.twitter.com/Sg0vN7wJDF — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 25, 2019

ويبرز الوثائقي، حالة الملل والضياع التي يعيشها الجنود، والتي تنعكس فيما يقومون به من انتهاكات.

يذكر أنه منذ عام 2001، تحتل الولايات المتحدة أفغانستان، متسببة في مقتل عشرات الآلاف من الأفغان.

وتجري في الوقت الحالي، مفاوضات بين السلطات الأمريكية وحركة "طالبان" الأفغانية، من أجل تحديد موعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ومن بينها الأمريكية.

وتسعى الولايات المتحدة للحصول على تأكيدات من "طالبان"، بعدم استخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات.