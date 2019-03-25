الأمم المتحدة: موقفنا تجاه مرتفعات الجولان لن يتغير بعد الاعتراف الأمريكي

أعلن المتحدث الصحفي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، أن موقف الأمم المتحدة تجاه مرتفعات الجولان لن يتغير بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة تعترف بها أمريكا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بهذا الصدد "بالنسبة للأمين العام، من الواضح أن وضع الجولان لم يتغير. وينعكس موقف الأمم المتحدة بشأن الجولان في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق أن موقف الأمم المتحدة وموقفه هو شخصيا ثابت ومعروف ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي نصت صراحة على أن الجولان هو أرض عربية سورية تحتلها إسرائيل.

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وبوقت سابق من اليوم وقع ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".