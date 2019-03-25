أوغلو: توقيع ترامب لن يشرع احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، رفض بلاده لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، موضحا أن الجولان أرض تابعة لسوريا ولشعبها.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أوغلو، في كلمة له في ولاية أنطاليا "نرفض توقيع ترامب على وثيقة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان ومن غير الممكن أن نقبل بهذا القرار".

وأضاف أن "توقيع ترامب على وثيقة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان هي هدية انتخابية لنتنياهو الذي يواجه صعوبات جراء تهم فساد موجهة له" وأن "توقيع ترامب على هذه الوثيقة لن يشرع احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان".

واستطرد قائلا "سوء علاقتنا مع النظام السوري لا يقتضي قبولنا بهذا القرار" مؤكدا أن "الجولان أرض تابعة لسوريا ولشعبها".

وفي وقت سابق من اليوم وقع ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.