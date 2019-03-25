ماذا قال المسؤولون الأتراك عن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

علق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أوغلو، "من غير الممكن أن نقبل توقيع ترامب على قرار اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان".

وتابع، "تركيا ستقوم باللازم في كافة المحافل بما فيها الأمم المتحدة، ضد قرار ترامب المتعلق بالجولان، وستعمل مع المجتمع الدولي لأننا لا ندعم ولا نقبل الخطوات أحادية الجانب".

#عاجل|تشاووش أوغلو: من غير الممكن أن نقبل توقيع ترامب على قرار اعتراف بلاده بسيادة #إسرائيل على #الجولان#تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأردف، "هذا القرار لا يشرع الاحتلال الإسرائيلي، ونرى أن قرار ترامب هدية انتخابية لنتنياهو، الذي يعيش وضعا حرجا قبيل الانتخابات".

كما قال المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" قائلا، "أنقرة ستقف ضد هذا القرار (اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان) حتى النهاية. توقيع الرئيس ترامب قرار غير مشروع".

وتابع، "سنبذل ما في وسعنا من أجل الحيلولة دون الاعتراف بالقرار الأمريكي حول الجولان".

وأضاف، "نود التأكيد مرة أخرى على أن قرار ترامب حول الجولان خاطئ، وعلى ثبات موقفنا في هذا الخصوص".

#عاجل|متحدث "العدالة والتنمية" التركي: نود التأكيد مرة أخرى على أن قرار #ترامب حول #الجولان خاطئ وعلى ثبات موقفنا في هذا الخصوص#سوريا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وفي هذا الصدد قال متحدث الرئاسة التركية: "قرار الولايات المتحدة حول مرتفعات الجولان، وقصف إسرائيل مظهر من مظاهر عقلية المواجهة ومناهضة السلام".

#عاجل | متحدث الرئاسة التركية: قرار الولايات المتحدة حول مرتفعات #الجولان وقصف #اسرائيل #غزة مظهر من مظاهر عقلية المواجهة ومناهضة السلام — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، اليوم الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

جاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض؛ كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضفى المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 مارس/ آذار الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان.

وتعطي هذه الخطوة فيما يبدو دفعة لنتنياهو قبيل انتخابات شديدة التقارب في التاسع من أبريل/ نيسان.

وردت وزارة الخارجية السورية على بيان ترامب قائلة، "في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية أقدم الرئيس الأمريكي على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني".