برلماني روسي: ليس هناك أي معنى في قرار ترامب

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الإثنين، أن روسيا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

موسكو — سبوتنيك. وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك": "روسيا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، تماما كما لا تعترف بها الأمم المتحدة ولا دول الاتحاد الأوروبي".

وصرح جباروف أيضا بأنه غير متأكد من أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان كان ضروريا لإسرائيل نفسها.

© REUTERS / Baz Ratner سوريا ترد على قرار ترامب الاعتراف بضم الجولان المحتل لإسرائيل

وقال بهذا الخصوص "ليس هناك أي معنى في قرار ترامب، فثلاثة أرباع الجولان تسيطر عليها إسرائيل لفترة طويلة. الولايات المتحدة تصب البنزين على النار فقط. لست متأكداً من أن إسرائيل نفسها بحاجة إلى هذا التفاقم المحتمل".

وبوقت سابق من اليوم وقع ترامب، خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عدة بهذا الإطار.