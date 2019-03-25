وكالة: إخلاء محطة أنفاق وستمنستر في لندن

أخلت السلطات البريطانية محطة أنفاق وستمنستر في لندن، اليوم الاثنين 25 مارس / آذار.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنه تم إخلاء الركاب وإغلاق المحطة بسبب وجود حالة طوارئ.

ونقلت الوكالة، عن شاهدين أن محطة أنفاق وستمنستر في لندن أعيد فتحها، اليوم الاثنين، بعد إجلاء الركاب لفترة وجيزة عقب أنباء عن حالة طوارئ.