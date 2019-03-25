أول تعليق من الرئيس الروماني على إلغاء ملك الأردن زيارة رومانيا

علق الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، مساء الاثنين، على قرار جلالة الملك إلغاء زيارته لرومانيا والتي كانت مقررة الاثنين.

وقال الرئيس الروماني أثناء حضوره مؤتمر حول مستقبل المدن الرومانية في السياق الأوروبي لمفهوم التنمية المحلية" والذي نظمته رابطة المدن الرومانية، "في هذه الليلة كان يجب أن أذهب من هنا مباشرة لحفل استقبال ضيف مهم وعزيز وهو ملك الأردن، ولكن بسبب تصريحات وتصرفات رئيسة الوزراء تضررت العلاقة مع هذه المنطقة".

© AFP 2019 / MARTY MELVILLE العاهل الأردني يلغي زيارة لرومانيا احتجاجا على نقل الأخيرة سفارتها في تل أبيب للقدس

وأضاف يوهانس " ملك الأردن شعر بالإساءة الشخصية واتخذ قرارا بإلغاء هذه الزيارة"، واصفاً الرئيس الروماني ما حصل بـ"المشكلة الحقيقية لرومانيا".

وأوضح "كما تعلمون بنينا علاقات ثقة واحترام مع الدول العربية، والتي كانت واحدة من الثوابت السياسية القليلة في السياسة الخارجية لرومانيا، مؤكداً أنها كانت علاقات مستقرة حتى يوم أمس الأحد (أي يوم تصريحات رئيسة الوزراء).

وختم الرئيس الروماني حديثه في هذا الصدد بالقول إن "ما حصل شيء محزن فعلا"، بحسب موقع "السرايا".

كان المكتب التنفيذي للحزب الوطني الليبرالي الروماني عقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء الرومانية وتداعياتها.

وقالت النائب الأول للرئيس الحزب السيدة رالوكا توركان في وقت سابق "لقد ألغى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته الرسمية إلى رومانيا بسبب التصريحات غير المسؤولة والمثيرة بشأن انتقال السفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس".

وأضافت المسؤولة في الحزب المقرب من رئيس الدولة "في اللغة الدبلوماسية، يعد إلغاء هذه الزيارة بينما كان الملك على مدرج الطائرة أمرا بالغ الخطورة".