بالدم... تخريب مسجد جنوب غرب فرنسا

قالت مصادر قضائية فرنسية إن مسجد تحت الإنشاء في جنوب غرب فرنسا تعرض لتخريب من قبل مجهولين.

© Sputnik . Pavel Gerasimov قتلى ومصابون في انهيار مسجد بالكويت

وعثر عمال يشاركون في بناء المسجد في بلدة برجيراك على رأس خنزير ودم حيوان في مدخل المشروع اليوم الاثنين، حسب مصدر قضائي، تحدث لإذاعة مونت كارلو الدولية الفرنسية.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن بناء المسجد واجه اعتراضا منذ اقتراحه المرة الأولى عام 2017 لكن تمت الموافقة عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2018، رغم المعارضة المحلية الواسعة.

وقال مساعد النائب العام في البلدة شارل شارولوا إن "الجناة لطخوا الجدران بدم حيوان ووضعوا رأس خنزير في البوابة الرئيسية لمنطقة البناء".

وأشار إلى أن التخريب وقع ليل الأحد الاثنين، ولم يتم اكتشافه حتى وصل العمال صباح الاثنين.

ولفت مساعد النائب العام في البلدة إلى أن "مشروع البناء مثير للجدل… وكانت هناك طعون إدارية وقانونية. هناك الكثير من الخيوط أمامنا لتعقبها".

ومن جانبه أصدر مفوض الشرطة في البلدة فريدريك بيريسا بيانا "يدين بقوة هذه الأعمال التي تدمر حرية العقيدة والتعبير وتتناقض مع مبادئ فصل الكنيسة عن الدولة"، داعيا إلى "الاحترام المتبادل" في المجتمع.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمر بتعزيز أمن كافة دور العبادة بعد اعتداءات كرايست تشيرش التي أسفرت عن مقتل 50 مسلما وإصابة 50 آخرين في نيوزيلندا.