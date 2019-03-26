كندا: لن نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تعترف بسيادة السلطات الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "وفقاً للقانون الدولي، كندا لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على مرتفعات الجولان، وموقف كندا كالسابق لم يتغير".

وأضاف البيان: "كندا صديق حقيقي لإسرائيل، ونحن ندعم إسرائيل وحقها في العيش بسلام وأمن مع جيرانها".

© Sputnik . firas alahmad قبل ساعات من قرار ترامب... الرئاسة السورية تغير صورتها على "فيسبوك"

وأشار البيان إلى أن، "ضم الأراضي بالقوة محظور بموجب القانون الدولي وأن أي بيان حول تغيير أحادي الجانب للحدود يتعارض مع أسس النظام الدولي القائم على القواعد".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين 25 أذار/مارس على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.