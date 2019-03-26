إندونيسيا تخطط شراء ناقلات جند مدرعة من طراز "بي تي-3 إف" الروسية

صرح نائب مدير الجهاز الفدرالي الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، ميخائيل بيتوخوف، اليوم الثلاثاء، بأن إندونيسيا تخطط لشراء ناقلات جند مدرعة روسية من طراز "بي تي-3 إف" لتزويد سلاح المشاة البحرية الإندونيسية بها، وأن مباحثات بهذا الخصوص جارية في الوقت الحاضر بين موسكو وجاكرتا.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev شويغو: روسيا تؤيد استمرار تطوير العلاقات العسكرية مع إندونيسيا

وفي هذا السياق قال ميخائيل بيتوخوف لوكالة " سبوتنيك "، خلال حضوره معرض "ليما — 2019 " للمعدات الجوية — الفضائية والبحرية العسكرية التي يجري في جزيرة لانكاوي الماليزية، في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس الجاري: "اكتسبت الوحدات الفرعية لسلاح المشاة البحرية التابعة للقوات البحرية الإندونيسية خبرة وافرة في مجال استخدام عربات المشاة القتالية البرمائية الروسية من طراز "بي.إم.بي-3 إف". ولذلك يخطط الجانب الإندونيسي لشراء ناقلات أفراد مدرعة من طراز "بي.تي-3 إف"، تم تصميمها على قاعدة العربة المذكورة. ومن السابق لأوانه حالياً، الحديث عن حجم هذه الصفقة بسبب أن المباحثات لم تنته بعد".

يذكر أن سيرغي عوريسلافسكي، الذي شغل في عام 2017 منصب نائب المدير العام لشركة "أبورون إكسبورت"، صرح قبل ذلك، بان روسيا وإندونيسيا تجريان مباحثات حول توريد ناقلات أفراد مدرعة من طراز "بي.تي-3 إف".

في سياق آخر، وقعت إندونيسيا عقدا في فبراير/شباط 2018 لاستيراد 11 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو-35" من روسيا.