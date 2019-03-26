التايمز: اعتراف ترامب بـسيادة إسرائيل على الجولان "سابقة خطيرة"

تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة دقيقة خصوصا مع المستجدات السياسية الجديدة التي ستكون لها تأثيرات على الصعيد الدولي والإقليمي، ومن أبرز الأحداث هو اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

© Sputnik . Ekatrina Shesnokova لبنان يدين الإعلان الأمريكي بضم الجولان إلى إسرائيل واعتداءات غزة

وحذرت صحيفة " فايننشال تايمز " البريطانية من عواقب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـسيادة إسرائيل على مرتفعات ​الجولان​ المحتلة واعتبرت أن القرار قد يكون خطيرا على المنطقة بأسرها.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن هذه الخطوة تمثل "سابقة خطيرة" بالنسبة للمجتمع والسلام الدولي، معتبرة أن ترامب بهذا القرار يظهر مدى تجاهله للأعراف الدولية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "بعد أشهر من انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بشأن الموقف من الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل". وأكد قرار مجلس الأمن رقم 242 على "عدم قبول السيطرة على أراض بواسطة الحرب"، مضيفة أن "السلام العادل والدائم يجب أن يستند إلى مبادئ تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت خلال النزاع الأخير".

وختمت الصحيفة قائلة: "ترامب أظهر من جديد عدم اكتراث بصورة متهورة للأعراف الدولية بإعلان أن واشنطن يجب أن تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وأضافت "قلة في العالم العربي ترى في الولايات المتحدة وسيطا نزيها، لكن واشنطن ظلت لوقت طويل بمثابة اللاعب الدبلوماسي المسيطر.