البنتاغون يخصص مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

سمح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، يوم الاثنين، بتعيين مليار دولار لبناء جزء من الجدار على الحدود مع المكسيك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن شاناهان "أعطى أمر لمهندسين في الجيش الأمريكي البدء بتخطيط وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار لدعم وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحرس الحدود".

وسيتم استخدام المال لبناء جدار يصل طوله إلى 92 كم وارتفاع 5.5 أمتار، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقة مدينتي يوما في ولاية أريزونا وإل باسو في ولاية تكساس.

ووفقا لوسائل الإعلام، هذا أول مليار دولار يخصص لدونالد ترامب لبناء الجدار.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر لمدة 35 يوما.

ولأن الديمقراطيين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب، بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإنهم تمكنوا من تعطيل البند الخاص بمقترح ترامب بشأن تمويل الجدار.

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، حيث كشف مقترح جديد لترامب بشأن ميزانية العام الماضي، أنه يخطط للحصول على تمويل لبناء الجدار يتجاوز 8 مليارات دولار.