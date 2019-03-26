السيول في إيران مستمرة... وخامنئي يصدر توجيها للقوات المسلحة

وطالب خامنئي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بإرسالة مزيد من الإمكانيات لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالسيول في محافظتي جلستان ومازندران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
At least 19 dead in unprecedented Iran floods https://t.co/WB7okHnEKF pic.twitter.com/2baoX8Gerk— CGTN (@CGTNOfficial) March 26, 2019
وأدى هطول الأمطار الغزيرة في إيران إلى اجتياح السيول لمناطق كثيرة ووفاة 19 شخصا، وإصابة كثيرين.
Shiraz — #Iran— mahsti25 (@Metanat8) March 26, 2019
20 people killed by flash floods & more than 100 wounded.
Horrific images.#IRANFLOOD pic.twitter.com/6Ie3pUrV1d
وأعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة طهران العميد حميد هدواند، أن شرطة طهران دخلت حالة التأهب التام وشكلت أربعة مقرات خاصة تحسبا لوقوع أية سيول محتملة.
وأكد مسؤول العلاقات العامة والمتحدث باسم حرس الثورة العميد رمضان شريف، أن قائد الحرس الثوري اللواء محمد على جعفري توجه فور وصوله إلى محافظة كلستان إلى المناطق المنكوبة بالسيول واطلع على الخطوات المتخذة لإغاثة ومساعدة المواطنين هناك، وأصدر أوامره إلى فرق الحرس الثوري بالمحافظات بالإسراع في إيصال التجهيزات التي يحتاجها أبناء الشعب.
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