نتنياهو متهم بتلقي 4.5 مليون دولار في صفقة الغواصات الألمانية

قال قادة تحالف "أزرق أبيض" في إسرائيل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى 4.5 مليون دولار لجيبه الخاص من توسطه في بيع غواصات ألمانية.

واتهم قادة التحالف نتنياهو بالفساد، قبل أيام من الانتخابات العامة في إسرائيل، وأكد مسؤولون إسرائيليون أن ما قام به نتنياهو في قضية الغواصات يمثل "تضاربا واضحا في المصالح"، حسب "بي بي سي".

© REUTERS / CARLOS BARRIA نتنياهو لترامب: اعترافكم بسيادة إسرائيل على الجولان عدالة تاريخية

ورد نتنياهو على قادة تحالف "أزرق أبيض"، بقوله:"أنا لست مفلساً مثل بيني غانتز، ولا جاهلاً بالاقتصاد مثل يائير لابيد، بل استثمرت في الأسهم لأن لدي خبرة جيدة في تلك المجالات، ولا علاقة لهذا بالغواصات".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه وافق على بيع غواصات ألمانية من إنتاج شركة "ThyssenKrupp" إلى مصر لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل.

ونفى نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، أن تكون لديه أي منفعة مالية من بيع الغواصات الألمانية إلى مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الكشف عن أسباب موافقته على بيع الغواصات لمصر، لأنها تتعلق بأسرار الدولة، وذلك وفقا "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو، خلال المقابلة الأولى له منذ 3 سنوات: "الأسباب التي انطلقت منها أمنية بحتة. ودولة إسرائيل لديها أسرار يعرفها حصرا رئيس الوزراء وعدة أشخاص".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتزم تمرير قانون يعرقل اتهامه في إطار قضية الفساد المتعلقة ببيع الغواصات، قال نتنياهو: "لا على الإطلاق، لم أتعامل بذلك ولا أخطط للقيام بهذا الأمر".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التقارير التي تحدثت عن تورطه في الفساد من خلال هذه الصفقة واستفادته ماليا منها نشرت فقط للنيل منه سياسيا.